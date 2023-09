Fidanza FdI-Ecr | “Al prossimo summit Ue l’Italia chiederà una missione navale anti-scafisti”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Avtutta con l’offensiva ai trafficdi uomini e aglisenza scrupoli.nelConsiglio europeo alla Comdi “sviluppare unaUe che riparta da Sophia” e che non si limiti alla fase di ricerca e soccorso. Lo annuncia il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo, a margine di un evento organizzato a Bruxelles dai Conservatori.: chiederemo all’Ue una“Vogliamo ripartire da lì – spiega l’europarlamentare – Sophia è abortita perché, nel momento in cui sono state messe a disposizione le navi, si è fatta solo la fase di ricerca e soccorso. E non quella di ...