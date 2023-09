Fibra Tim Power prorogata al 30 settembre | tutto incluso da 24 | 90€

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Le tariffeTIMSmart,Top eAll Inclusive con zero costi di attivazione sono state prorogate fino al 30. Puoi chimare e navigare senza limiti con velocità fino a 10 Gbps. Solo Tim è in grado di garantire la maggiore velocità dellaottica per nuovi e già clienti, ma solo se la tua abitazione è raggiunta dalla tecnologia FTTH quindi, la prima cosa da fare è verificare che tipo di copertura di rete raggiunge la tua abitazione. Come verificare coperturaottica di tutti i gestori telefonici AttivaTim Zero costi di attivazione per le seguenti offerte: 24,90€ TIM WIFISMART per già clienti MOBILI 29,90€ TIM WiFiTop 34,90€ TIM WiFi...