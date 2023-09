Ferrovie | al via ' La vita della ferrovia | incontro di persone e storie' sulla Brescia-Iseo-Edolo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Milano, 20 set. (Adnkronos) - In occasione delle Giornate europee del patrimonio, sabato 23 e domenica 24 settembrenord apre al pubblico le porte dell'archivio storicoSocietà nazionalee tramvie (Snft) situato presso la propria direzione generale di. Due giornate di visite guidate su prenotazione dedicate alla scoperta di planimetrie, progetti, documentazione e fotografie per ripercorrere la storialinearia. Per visitare l'archivio Snft è necessario prenotare una delle tre visite guidate giornaliere - sabato alle ore 11, ore 14.30, ore 16.30 e domenica alle ore 10, ore 11.30 e 15 - tramite l'apposita pagina creata per l'evento raggiungibile al link: ...

Curiosità: Le Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A (abbreviato FS), fino al 21 giugno 2011 Ferrovie dello Stato S.p.A., sono una società pubblica italiana che opera sia nel settore del trasporto ferroviario sia in quello del trasporto pubblico locale, nonché in quello delle merci, il tutto gestito da società partecipate quali Trenitalia o Mercitalia Rail. La società, che assume la veste di holding, è un'impresa pubblica in forma di società per azioni La capogruppo FSI ha, quindi, la doppia natura giuridica di impresa pubblica e di "soggetto privato che si avvale di diritti speciali o esclusivi per l’esercizio dell’attività ferroviaria" ed è, pertanto, qualificabile come ente aggiudicatore ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e) del codice dei contratti pubblici.

... all'altezza dell'attuale svincolo diDestra Canale Molinetto versoBellucci, lato ... Il progetto è però vitale sia per ledello Stato, che per l'Autorità di Sistema Portuale, la quale,...È quanto emerso dall'assemblea dei ferrovieri che si è svolta lunedì 18 nella sede di USB in...della campagna di mobilitazione dei lavoratori contro l'insicurezza sul lavoro nelle. USB ...

Linea AV Firenze - Bologna, circolazione ferroviaria tornata regolare ... RFI

Ferrovie mugellane. Riaperte la via Pontassieve e la Faentina fino a ... Il Filo del Mugello

Milano, 20 set. (Adnkronos) – In occasione delle Giornate europee del patrimonio, sabato 23 e domenica 24 settembre Ferrovienord apre al pubblico le porte dell’archivio storico della Società nazionale ...L’Osservatorio Regionale dei Trasporti comunica che, secondo quanto riferito da Trenitalia, da oggi grazie all’arrivo di materiale da ...