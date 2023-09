Ferrari | Vasseur A Suzuka per portare a casa altri punti pesanti

(Di mercoledì 20 settembre 2023) "In Giappone con lo stesso approccio adottato nelle ultime gare", spiega il team principal delle rosse MARANELLO (MODENA) - Il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Giappone. Dopo il trionfo di Singapore, lasi presenta con grande entusiasmo a, uno dei circuiti tra i più amati dai piloti

Curiosità: Frédéric Vasseur (Draveil, 28 maggio 1968) è un dirigente sportivo e ingegnere francese, Team Principal e General Manager della Ferrari.

... una delle corse più affascinanti della stagione per squadre e piloti - sottolinea il team principal, Frederic- . Si gareggia a Suzuka, un circuito completamente diverso da quelli di ......sul futuro a Maranello. La Rossa torna a competere tra i grandi e senza timori reverenziali, mentre Carlos Sainz rimette in gioco le gerarchie all'interno della Scuderia. Non solo, la...

