Ferrari | ancora una notizia straordinaria | tifosi in delirio | cosa sta per succedere

(Di mercoledì 20 settembre 2023), arriva lache nessuno si aspettava: gioia per tutti idella Rossa,sta perin Formula 1. A Singapore, qualche giorno fa, è successo un qualdi incredibile: per la prima volta in stagione, la Red Bull non ha vinto il Gran Premio. A Marina Bay, successo di grinta di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Curiosità: Ferrari S.p.A. è una casa automobilistica italiana fondata da Enzo Ferrari il 12 marzo 1947 a Maranello, in provincia di Modena.

Si conclude così il sogno di doppietta, che vede il monegasco concludere il Gran Premio ...persa per quest'ultimo che nel duello infuocato con Norris e Hamilton ha concluso finendouna ......di Michael Mann e The Killer di David Fincher) o sia stato accolto con perplessità o ... Il colore viola Ed eccoci al decimo titolo della nostra panoramica, nonché l'unico che non sia...

Ferrari ancora avanti nelle FP2 a Singapore. Red Bull lontana Tuttosport

Carlos Sainz e la Ferrari ancora davanti nelle ultime libere di Singapore Sportal

Ferrari, arriva la notizia che nessuno si aspettava: gioia per tutti i tifosi della Rossa, cosa sta per succedere in Formula 1 .Helmut Marko alla Bild è tornato a parlare di quanto successo a Singapore. "Se la Safety Car fosse intervenuta due giri prima, Verstappen avrebbe vinto la corsa".