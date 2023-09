Fendi | le geometrie irregolari di Roma nella Spring Summer 2024

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Life&People.it Installazioni, total white e cut out. Si apre con la collezionela settimana della moda di Milano: il brand del gruppo lusso LVMH ha convinto nell’effettivo day 2 di rassegna, presentando uno show volutamente scomposto tra, capispalla lather, sottovesti e stampe snake ispirate al fascino della città eterna, dove il marchio è nato e cresciuto. Ad applaudire le creazioni un front row di tutto rispetto, tra cui spiccano le star Christina Ricci, Naomi Watts, Linda Evangelista e Kate Moss.e l’idea del lusso Gli spazi dello showroom milanese di Via Solari si sono trasformati dunque in un vero e proprio set, accogliendo un tipo di scenografia dai contorni macroscopici: in passerella infatti si alternano gigantografie di alcune ...