Curiosità: Il femminicidio (più raramente femmicidio o femicidio) è un omicidio doloso o preterintenzionale in cui una donna viene uccisa da un individuo per motivi basati sul genere. Esso costituisce dunque un sottoinsieme della totalità dei casi di omicidio aventi un individuo di sesso femminile come vittima. Il significato di tale neologismo è per estensione definito come «qualsiasi forma di violenza esercitata in maniera sistematica sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione di genere e di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico della donna in quanto tale, fino alla schiavitù o alla morte», in linea quindi con la definizione di violenza di genere. In questi termini è oggetto dell'attenzione mediatica e di interventi istituzionali:

in provincia di Salerno: un uomo di 38 anni ha ucciso a coltellate la moglie, sua coetanea, a Lago di Battipaglia. Il colpo letale è stato inferto alla gola. I carabinieri, subito dopo l'...Alla notizia delnel salone comunale dove era in corso un incontro pubblico con lo scrittore Maurizio De Giovanni, tutti i presenti, si sono fermati per un minuto di silenzio ed una ...

Uccide la moglie a coltellate a Lago di Battipaglia vicino Salerno: 38enne fermato dopo il femminicidio Virgilio Notizie

Femminicidio: uccide la moglie a coltellate Globalist.it

Femminicidio a Battipaglia, fermato il marito della vittima: considerato colpevole di averla uccisa con un coltello ...Tragedia a Battipaglia, donna accoltellata dal marito. E' avvenuto nell'abitazione della coppia, in via Flavio Gioia a Battipaglia, il femminicidio di cui è rimasta vittima una donna di 38 anni, ...