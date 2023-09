Femminicidio a Battipaglia | un uomo accoltella e uccide la moglie

Curiosità: La condizione femminile in Italia si è evoluta in maniera esponenziale a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dalla caduta del regime fascista, quando le donne hanno visto riconoscersi sempre più diritti, i quali in precedenza erano prerogativa esclusiva degli uomini, fino ad arrivare alla completa parità giuridica.

Ancora un, nel primo pomeriggio di oggi, a, nel Salernitano. Un uomo di 38 anni, stando alle prime informazioni raccolte, avrebbe ferito mortalmente la moglie, sua coetanea, con un ...Un altro. Un uomo di trentotto anni ha accoltellato e ucciso la moglie , a, in provincia di Salern o. Sul posto, i carabinieri che " da quanto si apprende " avrebbero già fermato il ...

Femminicidio a Battipaglia, uccide la moglie accoltellandola alla gola SalernoToday

Fa uscire i figli da casa poi ammazza la moglie a coltellate: orrore a Battipaglia, fermato un trentottenne La Stampa

Un altro femminicidio. Un uomo di trentotto anni ha accoltellato e ucciso la moglie, a Battipaglia, in provincia di Salerno. Sul posto, i carabinieri che – da quanto si apprende – avrebbero già ...Ancora un femminicidio in Campania. Questa volta avvenuto in via Flavio Gioia, a Battipaglia, in provincia di Salerno. Una donna di 38 anni è stata uccisa a coltellate. Il marito, anche lui 38 anni, è ...