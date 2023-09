Femminicidio a Battipaglia | 38enne uccisa dal marito a coltellate

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Accoltella la moglie a morte al culmine di una lite coniugale, pare scaturita da motivi legati alla gelosia. è accaduto intorno all'ora di pranzo in via Flavio Gioia, zona lido Lago, sul...

Curiosità: La condizione femminile in Italia si è evoluta in maniera esponenziale a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dalla caduta del regime fascista, quando le donne hanno visto riconoscersi sempre più diritti, i quali in precedenza erano prerogativa esclusiva degli uomini, fino ad arrivare alla completa parità giuridica.

Ilè avvenuto nell'abitazione della coppia, in via Flavio Gioia a. In casa, al momento dell'omicidio, non erano presenti i due figli. Non è ancora chiaro se qualche vicino ...Non erano presenti i due figli Ilè avvenuto nell'abitazione della coppia, in via Flavio Gioia a. La vittima è una donna di 38 anni. In casa, al momento dell'omicidio, non ...

Battipaglia, 38enne uccide la moglie a coltellate e poi chiama i carabinieri. Poco prima aveva fatto uscire i ilmessaggero.it

Uccide la moglie a coltellate a Lago di Battipaglia vicino Salerno: 38enne fermato dopo il femminicidio Virgilio Notizie

Ha ucciso la moglie, poi ha chiamato i carabinieri. L'ennesimo femminicidio è avvenuto in una frazione di Battipaglia, in provincia di Salerno, all'interno dell'abitazione ...Una coltellata alla gola che non ha dato scampo ad 38 enne uccisa quest’oggi a Battipaglia, in provincia di Salerno. A recidere la giugulare della donna con un colpo netto, sarebbe stato il marito, Ma ...