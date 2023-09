Curiosità: Il femminicidio (più raramente femmicidio o femicidio) è un omicidio doloso o preterintenzionale in cui una donna viene uccisa da un individuo per motivi basati sul genere. Esso costituisce dunque un sottoinsieme della totalità dei casi di omicidio aventi un individuo di sesso femminile come vittima. Il significato di tale neologismo è per estensione definito come «qualsiasi forma di violenza esercitata in maniera sistematica sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione di genere e di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico della donna in quanto tale, fino alla schiavitù o alla morte», in linea quindi con la definizione di violenza di genere. In questi termini è oggetto dell'attenzione mediatica e di interventi istituzionali:

Di seguito ie le storie delle donne che hanno perso la vita quest'anno, vittime di femminicidio. - - > 4 GENNAIO, GENOVA A Pontedecimo, è morta Giulia Donato , 23 anni, uccisa dall'ex compagno. ...... Roma e Milano del 1993, di cui ancora oggi non si conoscono idei mandanti esterni. Nei ... la guerra è neiche sono un fatto sistemico e non occasionale; dietro ogni tipo di violenza, ...

Femminicidi, i nomi e le storie delle vittime da inizio anno - LaPresse LAPRESSE

Lacrime, proclami, anatemi e promesse, ma la scia di sangue non si arresta: 79 vittime dall'inizio dell'anno La Stampa

Palermo ricorda Lia Pipitone, vittima di mafia e di femminicidio, uccisa il 23 settembre 1983, nel quartiere dell’Arenella. La manifestazione si svolgerà sabato prossimo nella piazza di via Ammiraglio ...Sabato 16 Settembre ore 21,30, dal pontile di Roseto degli Abruzzi si è incamminato un corteo luminoso organizzato dall'Associazione "Il Guscio" e fortemente voluto dalla presidente Andreina Moretti ...