Felicia Kingsley | ecco chi è la donna che ha scalzato il generale Vannacci

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ci voleva Una ragazza d'altri tempi per far rotolare Il mondo al contrario dalla classifica, ci voleva la regina del romance - dei romanzi d'amore - per imporre il dietrofront al(ventiquattromila copie vendute contro sedicimila). Lei è, pseudonimo di Serena Artioli, trentacinque anni, quattordici libri dal 2016 per oltre un milione e ottocentomila copie, la scrittrice numero uno in Italia che da sola, nei primi otto mesi del 2023, ha venduto più di 600mila copie. Continuando a raccontareattraverso i numeri, aggiungiamo che è seguita da duecentomila follower tra Instagram e Tiktok ed è stata tradotta in dodici lingue. Alcuni titoli dei suoi libri (tutti pubblicati da Newton Compton) sono diventati slogan adolescenziali come «Non è un paese per single», ...