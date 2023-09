Federico Moccia | “Sto pensando un nuovo libro con Step e Babi” Poi la stoccata a Riccardo Scamarcio | “E’ un irriconoscente”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “A Mosca sono il secondo italiano più conosciuto dopo Umberto Eco”. L’autocelebrazione non è un atteggiamento ignoto a. In un’intervista pubblicata dal Corriere.it il 60enne scrittore, sceneggiatore e regista romano è tornato a ripercorrere i fasti di una tripletta letteraria, poi cinematografica, che l’ha elevato a guru dell’amore adolescente nella borghese Roma Nord.one more time. Si avete letto bene: a Tre metri sopra il cielo, Ho voglia di te e Tre volte te pare si aggiungerà uncapitolo. “Sto ragionando su un– ha spiegato– vorrei scrivere un romanzo sul rapporto genitori e figli (…) Mi sto chiedendo sepossono essere buoni genitori”. ...

Curiosità: Federico Moccia (Roma, 20 luglio 1963) è un regista, sceneggiatore, scrittore, autore televisivo, autore teatrale e giornalista pubblicista italiano.

Tre metri sopra al cielo, Ho voglia di te e Tre volte te .si è recato a New York per vedere le vetrine delle librerie e la sua 'trilogia in bella mostra'. Ma i libri sono solo una parte del suo successo. La riprova 'Mi mandano foto con i ...Diciannove anni fa usciva nelle sale " Tre metri sopra il cielo ", film di Luca Lucini tratto dall'omonimo romanzo di. La storia d'amore tra Step e Babi ha appassionato giovani di ogni generazione e a renderlo un film cult del genere è stato anche il cast della pellicola, primo tra tutti Riccardo ...

In una recente intervista lo scrittore Federico Moccia è tornato a parlare del suo romanzo di successo "Tre metri sopra il cielo" e del gesto ingrato di Scamarcio ...Federico Moccia, Step e Babi non l’hanno mai lasciata. «Mai. “Tre metri sopra il cielo” è stato appena ristampato in America». In America «Già. Sono andato a New York per vedere le vetrine delle ...