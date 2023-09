Federica Abbate e quelle ‘Canzoni per gli altri’ che definiscono anche se stessi

Leggi su funweek

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Sono nove le tracce a cui, penna raffinata e moderna della musica italiana dietro a innumerevoli successi, ha deciso di affidare il debutto come cantautrice. Esce, infatti, venerdì 22 settembre il suo primo album, intitolatoper gli(in digitale per Carosello Records/Epic). Scelta insolita, come titolo, viene forse da pensare: ma come, al primo disco per sé piazzare subito gli altri così, in primo piano? Eppure, sono proprioper gli– gliche simbolicamente accompagnanosulla copertina – ad averla presa per mano, aiutandola a definire se stessa. “È stato un percorso non solo artistico ma proprio umano, partito dal dietro le quinte”, si spiega l’artista. “La ...