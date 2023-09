Fed conferma tassi e raddoppia previsione crescita Usa 2023 +2 | 1%

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La Federal Reserve hato i livelli deidi interesse per gli Stati Uniti: i Fed Funds restano quindi ad una forchetta del 5,25 - 5,50 per cento. Contestualmente, ha pubblicato le sue ...

Curiosità: Janet Louise Yellen (New York, 13 agosto 1946) è un'economista e politica statunitense, attuale segretario al Tesoro dal 26 gennaio 2021 nonché ex presidente della Federal Reserve dal 2014 al 2018. Yellen ha insegnato economia alla Haas School of Business dell'Università di Berkeley, dove è professoressa emerita.

La decisione sui tassi è in linea con le attese prevalenti, anche se c'era una certa incertezza sulla possibilità che laalzasse nuovamente i tassi, sia per il vigore dell'economia, sia per la ...... e da Unicredit , dopo l'annuncio dell'anticipo del maxi buyback e ladei target di ... Wall Street aspetta Powell Seduta in rialzo per Wall Street nel giorno dellae grazie al calo del ...

Gli indici USA appaiono tecnicamente vulnerabili all'avvio di prese di beneficio. Uno sguardo ai riferimenti tecnici aggiornati ad un'ora da Powell ...La banca ha terminato a +4,7%, si ferma corsa del petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 set - Chiusura positiva per le Borse ...