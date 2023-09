Farmaci | Sebastiani Sir | Con terapia per nefrite lupica meno ricorso a steroidi

Curiosità: Il chinino è un alcaloide naturale originariamente ricavato dalla corteccia della pianta andina Cinchona, già conosciuta e adoperata come medicamento dagli spagnoli nel XVII secolo, avente proprietà antipiretiche, antimalariche e analgesiche.

... a loro volta principali responsabili della patogenesi - spiega- è in grado così di ridurre l'infiammazione e altri sintomi della malattia'. 'Dagli studi in nostro possesso, sappiamo che ...... a loro volta principali responsabili della patogenesi - spiega- è in grado così di ridurre l'infiammazione e altri sintomi della malattia'. 'Dagli studi in nostro possesso, sappiamo che ...

Farmaci, Sebastiani (Sir): "Con terapia per nefrite lupica meno ... Adnkronos

Farmaci per nefrite lupica: una terapia promettente per ridurre l'uso ... Tendenzediviaggio

(Adnkronos) – “La nefrite lupica è una malattia autoimmune cronica e complessa contro la quale bisogna cercare di limitare il ricorso ad alte dosi di corticosteroidi. La voclosporina – terapia orale c ...