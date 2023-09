F1 | Oscar Piastri prolunga il contratto con la McLaren Accordo fino al 2026

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Lasi tiene stretto il suo gioiellino., stimato talento della Formula 1, ha esteso infatti il suocon la celeberrima scuderia inglese, legandosi al team orangealla stagione. La notizia è arrivata tramite i canali ufficiali del colosso britannico nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 20 settembre. Una vera e propria conferma per l’australiano, capace di accumularea questo momento 42 punti, ottenendo inoltre anche una brillante seconda posizione nella Sprint Race del GP del Belgio., in fase di commento, ha manifestato entusiasmo per il nuovo, ponendo fin da subito i prossimi obiettivi: “Sono entusiasta dire la mia collaborazione con la ...

Curiosità: Oscar Piastri (Melbourne, 6 aprile 2001) è un pilota automobilistico australiano, attivo in Formula 1 con la McLaren.

Estensione contrattuale per, che ben si sta comportando alla guida della McLaren in questo Mondiale 2023 di Formula 1. Il 22enne è andato a punti in sei occasioni ed è reduce dall'ottimo settimo posto a Singapore. ...è un pilota della McLaren fino al 2026. Woking, infatti, ha annunciato di aver prolungato l'estensione del contratto (in scadenza nel 2024) del pilota neozelandese e ha così confermato - ...

Le prestazioni del pilota neozelandese hanno convito Woking ad estendere il suo contratto in scadenza nel 2024 ...Quella tra la McLaren e Oscar Piastri è una storia destinata a durare almeno altre tre stagioni. Infatti, il giovane talento australiano ha esteso il proprio contratto con la squadra di Woking fino al ...