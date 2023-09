F1 | GP Giappone 2023 | numeri | statistiche | curiosità Michael Schumacher e la McLaren restano il Re e la Regina di Suzuka

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La breve parentesi estremorientale della Formula Uno giunge alla sua conclusione. Si abbandona l’equatoriale contesto di Singapore per trasferirsi nelle più temperate latitudini nipponiche, dove domenica 24 settembre andrà in scena il Gran Premio del. L’evento, giunto alla sua 37ma edizione, può essere tranquillamente definito il “GP del Destino”. Infatti, nella Terra del Sol Levante, il titolo iridato si è deciso ben 13 volte (1976, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2011, 2022). Nessun altro appuntamento può vantare un analogo numero di edizioni al termine delle quali è stato ufficialmente proclamato il Campione del Mondo! Il dato è ancor più impressionante se si pensa che il Gran Premio delvede la luce a metà degli anni ’70, quindi un quarto di secolo dopo la nascita della massima categoria ...

Curiosità: Il XIX Campionato mondiale maschile di pallacanestro si è svolto in Giappone, Filippine e Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre 2023. Si tratta della terza edizione con la nuova denominazione FIBA World Cup e la seconda con 32 partecipanti. Manila, capitale delle Filippine, ha ospitato anche la fase finale dai quarti di finale in avanti. Il torneo è stato vinto dalla Germania, che ha battuto in finale la Serbia. Il campionato serve anche come qualificazione ai Giochi della XXXIII Olimpiade; infatti, si qualificano le migliori due squadre americane ed europee, e la migliore squadra africana, asiatica e oceanica.

, Bilancia commerciale in agosto pari a - 930,5 Mld ¥ , in calo rispetto al precedente - 66,3 Mld ¥ (la previsione era - 659,1 Mld ¥).Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici: Mercoledì 20/09/01:50: Bilancia commerciale (atteso - 659,1 Mld ¥; preced. - 78,7 Mld ¥) Venerdì 22/09/01:30: ...

Orari TV Formula 1 GP Giappone 2023 diretta Sky differita TV8 - Formula 1 Automoto.it

F1, diretta tv GP Giappone 2023: orari e programmazione Tuttosport

Il circus della Formula 1 sbarca nella terra del Sol Levante per un appuntamento tanto storico quanto atteso da piloti e tifosi: siamo a Suzuka, teatro del GP ...In attesa della decisione della Fed sulla politica monetaria, i mercati in Asia viaggiano in calo, mentre il deficit del Giappone crolla, oltre le stime. Ecco perché I mercati asiatici viaggiano in ...