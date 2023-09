Europei ciclismo | Tarling conquista la cronometro Brutta caduta per Kung VIDEO

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Joshuaè il nuovo campione europeo adi. In Olanda il britannico ha preceduto Bissegger e van Aert. Quinto Cattaneo. Doveva essere una lotta a due, ma alla fineha dominato la. Il britannico, bronzo mondiale e destinato ad ottenere risultati molto importanti visto che ha solo 19 anni, in Olanda ha sbaragliato la concorrenza andando are il suo primo titolo continentale. Una vittoria importante per dare una svolta alla sua carriera anche se favorita dall’assenza di Evenepoel e Ganna, forse gli unici due in grado di tenergli testa in un percorso semplice come quello odierno.è il nuovo campione europeo a– Notizie.com – © AnsaSul podio con lui troviamo la sorpresa Bissegger e van ...

Curiosità: I Campionati europei di ciclismo su strada sono una competizione di ciclismo su strada organizzata dall'Unione europea di ciclismo (UEC), in cui concorrono ciclisti facenti parte dei Paesi membri dell'UEC stessa. Si disputano gare in linea e a cronometro in tre categorie: Junior, Under 23 e, dal 2016, Élite.

In quel di Emmen, l'Europeo ha una padrone, forse la solita: infatti, Marlen Reusser si conferma come Campione d'Europa mettendosi davanti a tutte le altre atlete in gara dominando la gara con ...Quando dicono che ilitaliano è per buona parte sorretto dalle spalle larghe di Filippo Ganna , beh, non passa giorno in cui il concetto trova ulteriore conferma. Tanto che domenica 24 settembre a Drenthe , dove ...

La delusione dei Mondiali è già alle spalle. In quel di Emmen vola ancora Marlen Reusser che si conferma campionessa d'Europa di ciclismo nella prova a cronometro: terzo titolo consecutivo per l'elvet ...Il dominio a cronometro della Svizzera ai Campionati Europei si è interrotto grazie a una prova spaziale di Joshua Tarling, ma la Nazionale rossocrociata può comunque sorridere perché Stefan Bissegger ...