Europei Ciclismo Strada 2023 Eurosport Discovery+ ? Italia con Ganna | Viviani e Trentin

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Si disputano a Drenthe, in Olanda, glidisu: un evento che vede l’prima nel medagliere e che dal 2018 ha coronato per quattro anni consecutivi Matteo, Elia, Giacomo Nizzolo e Sonny Colbrelli campioni d’Europa su, oltre ai titoli sparsi di Marta Bastianelli nell’Élite femminile e di Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Silvia Zanardi e Alberto Dainese nelle gare Under-23.Con Filippo, Eliae Matteoleader di un’molto ambiziosa e Wout Van Aert, Mads Pedersen e Christophe Laporte...

Curiosità: I Campionati europei di ciclismo su strada sono una competizione di ciclismo su strada organizzata dall'Unione europea di ciclismo (UEC), in cui concorrono ciclisti facenti parte dei Paesi membri dell'UEC stessa. Si disputano gare in linea e a cronometro in tre categorie: Junior, Under 23 e, dal 2016, Élite.

Mercoledì 20 settembre andrà in scena la cronometro elite maschile degli Europei 2023 di ciclismo. Si gareggerà su un tracciato completamente pianeggiante a Drenthe (Paesi Bassi), ideale per gli speci ...Scatta a Drenthe la cinque giorni di gare per i titoli continentali. Si comincia con le crono: la 18enne cremonese favorita tra gli junior. L'ultimo giorno la prova in linea dei professionisti: super ...