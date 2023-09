Europei Ciclismo 2023 | Cattaneo | “Ottimo risultato”; Sobrero | “Non ero al massimo”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) I Campionatidisu stradasi sono aperti con una giornata dedicata interamente alle prove a cronometro, con titoli assegnati in tutte le categorie. Tra gli uomini elite il titolo è andato al giovanissima britannico Joshua Tarling, davanti a Stefan Bissegger e Wout van Aert. In chiave Italia unquinto posto di Mattia, che si conferma una volta di più tra i migliori interpreti della specialità sul panorama internazionale. La Federha raccolto le sue dichiarazioni dopo la sua prova: “Sono contento, era un punto di domanda dopo la Vuelta visto che sono passati solo due giorni. Ho fatto la prima parte molto bene, nella seconda parte invece ho sofferto molto. Giungere a 30? dal podio lo considero un buon”. Molto meno ...

Curiosità: I Campionati europei di ciclismo su strada sono una competizione di ciclismo su strada organizzata dall'Unione europea di ciclismo (UEC), in cui concorrono ciclisti facenti parte dei Paesi membri dell'UEC stessa. Si disputano gare in linea e a cronometro in tre categorie: Junior, Under 23 e, dal 2016, Élite.

argento nella prova a cronometro ai Campionati. Stefan Bissegger ha conquistato la medaglia d Il turgoviese ha ceduto il titolo di al britannico Joshua Tarling. Il talentuoso 19enne ha percorso i 29km in 31 30 precedendo l elvetico (+42 91)...L'azzurra Federica Venturelli, 18enne cremonese, ha vinto la gara della cronometro Juniores donne aglidisu strada in Olanda, a Drenthe. Venturelli, campionessa italiana in carica sia in linea sia contro il tempo, ha dominato la prova chiudendo con il tempo di 26'23" i 20,6 chilometri ...

Trionfo per il 19enne britannico, già bronzo mondiale nella specialità. Il verbanese preferisce concentrarsi sulla prova in linea.Solo Tarling precede lo svizzero, Küng si scontra con le transenne e cade ...