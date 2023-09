Europee 2024 | Salvini e Le Pen vogliono allargare il gruppo ID

(Di mercoledì 20 settembre 2023) In vista delledel, Matteoe Marine Le PenilIdentità e Democrazia (ID) al Parlamento UE. Vorrebbero aggiungere alil partito di strema destra polacco Konfederacja.e Le PenilID per ledelMatteoe Marine Le Pen stanno

Curiosità: Il campionato europeo di calcio 2024 o UEFA EURO 2024, noto anche come Germania 2024, sarà la 17ª edizione del campionato europeo di calcio. Dopo l’edizione itinerante del 2020, torna ad essere organizzato da un solo Paese ospitante, che in questo caso sarà la Germania.

...positiva per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie, in ...società in seguito al miglioramento delel stime sui ricavi e sulla redditività per il triennio/...Last but not least, il tenore della sfida per la nuova Commissionepresuppone un ulteriore ...po' meno banale e noioso di quelli che hanno caratterizzato le precedenti scadenze elettorali

Elezioni europee 2024: 15 seggi in più suddivisi tra 12 paesi ... European Parliament

Verso le elezioni europee: alla scoperta del Parlamento Ue Servizio Informazione Religiosa

Il curling ritorna in quel di Osterlund. La mitica Arena del ghiaccio svedese sarà infatti nuovamente teatro dei Campionati Mondiali, ospitando la rassegna iridata del 2024 sia per ciò che concerne la ...Ivan Perisic ha rimediato l'infortunio in allenamento e potrebbe già dire addio alla stagione: rottura del crociato ...