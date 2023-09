Europa League Per i bookie As Roma favorita contro lo Sheriff

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’dellaparte dalla Moldavia. Dopo la cocente sconfitta nella finale di Budapest dello scorso maggio, Mourinho ha intenzione di iniziare con il piede giusto per cercare un’altra impresa europea. Domani,loTiraspol, secondo i bookmaker, i giallorossi hanno la strada spianata verso il primo successo indella stagione: il segno 2 su William Hill e Planetwin365 vale 1,46 mentre il successo della squadra di casa si gioca a 7,50. Nel mezzo, il pareggio paga 4,20 volte la posta. C’è grande attesa per il debutto europeo di Lukaku con la maglianista: Big Rom ha messo a segno l’ultimo gol innella finale del 2020, come Paulo Dybala, autore della rete giallorossa nella scorsa finale ...

Bayer Leverkusen - Hacken è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi die si gioca giovedì alle 18:45: tv, pronostici. Il Bayer Leverkusen nella scorsa primavera accarezzò il sogno di giocare la finalissima di Budapest, ma si arrese alla Roma di Mourinho ...Sardar Azmoun sta cercando di recuperare la migliore condizione per essere pronto a dare un apporto alla Roma di José Mourinho. I giallorossi domani faranno il loro esordio incontro lo Sheriff Tiraspol e l'attaccante iraniano potrà essere a disposizione, visto che non è stato inserito nella lista Uefa. Nonostante questo, il giocatore ha voluto comunque far ...

Gasperini: "Ripartiamo dopo un anno sabbatico. Scamacca Ci contavamo, ma troveremo alternative " La Gazzetta dello Sport

LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Conquistato l'Europa League sul campo, vogliamo subito ripartire" TUTTO mercato WEB

Il capitano e il difensore non recuperano e non partiranno con la squadra. Domani l'esordio in Europa League ...Panathinaikos-Villarreal di Europa League, pronostico, quote e risultato esatto pee questa partita di Europa League del 21/09/2023.