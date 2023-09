Europa League | Mourinho | a Budapest non abbiamo perso finale

Curiosità: La UEFA Europa League è una competizione calcistica continentale per le squadre di club organizzata dalla UEFA, la seconda per prestigio dopo la Champions League.

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato alla vigili dell'esordio incontro lo Sheriff Tiraspol José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "E' una stagione diversa dalla scorsa. E' una competizione diversa. Io ...José Mourinho non potrà guidare la Roma dalla panchina nella gara di esordio indi domani sera in casa dello Sheriff Tiraspol : il tecnico portoghese è squalificato , ma in conferenza stampa ha annunciato di essere pronto a uno show in tribuna. Ai giornalisti ha ...

Sheriff-Roma, le probabili formazioni per la partita di Europa League: i titolari di Mourinho Sport Fanpage

Sheriff-Roma pronostico e quote: debutto con goleada in Europa League La Gazzetta dello Sport

"Io continuerò a dire fino alla fine che la finale" di Europa League "di Budapest non l'abbiamo persa. Ogni volta che me ne parleranno dirò che non l'abbiamo persa". Così l'allenatore della Roma José ...José Mourinho scopre alcune carte in vista della partita contro lo Sheriff di Europa League: «Giocheranno Svilar, Mancini, Llorente e Ndicka. Il dippio centravanti Non dico che ...