Europa League | dove vedere le partite di giovedì 21 settembre in tv e streaming

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tutto pronto per l'inizio dell'edizione 2023/2024 dell'21si disputerà la prima giornata della fase a gironi, che vedrà ovviamente in campo anche le due formazioni italiane partecipanti alla competizione: la Roma, alle 18.45, farà visita allo Sheriff, mentre...

Curiosità: La UEFA Europa League è una competizione calcistica continentale per le squadre di club organizzata dalla UEFA, la seconda per prestigio dopo la Champions League.

Alla vigilia dell'esordio casalingo incontro il Rakow Czestochowa, Gian Piero Gasperini prova a fare le carte alla sua Atalanta. "Cercheremo di non ripetere gli errori delle sconfitte ...Commenta per primo Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara dicontro il Rakow , tira le somme: 'Quella prima gara con l'Everton è stata una delle gare più belle che si ricirdano, per prestazione, risultato, entusiasmo a Reggio Emilia, poi abbiamo ...

LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Conquistato l'Europa League sul campo, vogliamo subito ripartire" TUTTO mercato WEB

Europa League, Sheriff-Roma e Atalanta-Rakow: info, orari, formazioni e dove vederle in tv e in streaming Virgilio Sport

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ ...La scorpacciata di gol nell’ultima uscita di campionato contro l’Empoli predispone la Roma nella miglior maniera possibile al debutto in Europa League. L’avversario proposto è lo Sheriff campione di ...