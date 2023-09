Estrazione Million Day mercoledì 20 Settembre 2023 | i numeri vincenti

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. Isaranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’Day di oggi,20. Idi oggi20Combinazione vincenteDay 2039 24 23 46 51 Come si gioca alDayDay è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. ...

Curiosità: MillionDay è un gioco a premi gestito da IGT Italia che ha fatto il suo debutto il 7 febbraio 2018.

ROMA - Dopo l’estrazione del MillionDay di mercoledì 20 settembre delle ore 20.30, il 49 si conferma leader dei ritardatari a quota 36 turni.I 5 numeri estratti al MillionDAY e i 5 al MillionDAY Extra sorteggiati oggi mercoledì 20 settembre alle ore 20.30: le estrazioni vincenti. Come si gioca, quanto si vince ...