Esame Braga per Garcia | De Laurentiis ha un piano preciso

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Mancano poche ore alla sfida di Champions contro il, la sensazione è che ci sia già unin mente per quanto riguarda l’allenatore francese Tutto è pronto all’esordio stagionale del Napoli in Champions League. Competizione europea di maggior rilievo, gli azzurri ci sono arrivati attraverso un sorteggio in prima fascia grazie alla vittoria del campionato durante la passata stagione. Questa sera, di scena a, in Portogallo, la squadra di Rudisarà chiamata ad un vero e proprio. Già, perché le ultime due uscite dei partenopei non hanno affatto convinto la dirigenza e neppure i sostenitori. Le prestazioni viste contro Genoa e Lazio sono nettamente al di sotto del reale potenziale della squadra che, secondo quanto visto l’anno scorso, ha le capacità di vincere quasi ogni gara. ...