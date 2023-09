Era il minimo | ma a questo Napoli | con questo Kvara | serve San Gennaro anche per battere il Braga

Ricevimento da Biden, Sallusti svela perché Meloni non c'Poi il leader di Italia Viva ha avuto parole importanti anche sul salario. 'A me la pagliacciata sul salarionon piace per ......cervellotico (la meta tecnica assegnata all'Uruguay è una cosa che a questi livelli non s'... Vittoria pesante perché consente all'Italia di aggiungere l'obiettivodi questa Coppa del Mondo, ...

Quante persone prenderebbero il salario minimo Pagella Politica