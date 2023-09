Equinozio d' Autunno | ecco come influenzerà il tuo segno zodiacale

Curiosità: L'equinozio (dal latino aequinoctium, derivato a sua volta dalla locuzione aequa nox, cioè «notte uguale (per durata) al dì») è quel momento della rivoluzione terrestre intorno al Sole in cui quest'ultimo si trova allo zenit dell'equatore.

Per l'd', che quest'anno cade il 23 settembre, sono previste piogge verso il centro e poi localmente al sud. Al nord si apriranno delle schiarite ma le massime si attesteranno sui 23 ...Quando cade l'd'2023 L', in realtà, non indica un giorno, ma un istante preciso. Da quel momento, nel nostro emisfero, ovvero quello boreale, le giornate (il periodo di ...

Equinozio d'autunno 2023, cos'è e quando cade PisaToday

L'equinozio d'autunno 2023 quest’anno cade il 23 settembre: ecco perché La Gazzetta dello Sport

Questa penultima settimana del mese di settembre 2023 è da clima completamente impazzito in quanto una prima perturbazione, nei giorni scorsi, ha traghettato le Regioni Settentrionali nel bel mezzo ...Metti una sera di inizio autunno, un dopocena piacevole con degustazioni sane, musica e le stelle. Pensati già lì, perché siamo tutti invitati nel Parco di Sant’Alessio, ad Ego Wellness Resort. Con l’ ...