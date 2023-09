Empoli-Inter | Marcenaro l’arbitro per la 5ª giornata di Serie A | le designazioni

(Di mercoledì 20 settembre 2023)si giocherà domenica alle ore 12.30 allo Stadio Carlo Castellani: l’AIA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la quintadiA 2023-2024: ci saràdella sezione di Genova. ARBITRO(domenica 24 settembre ore 12.30) Arbitro: MatteoAssistenti arbitrali: Valerio Colarossi – Alessandro CipressaQuarto ufficiale: Francesco FourneauArbitro VAR: Paolo ValeriAssistente VAR: Matteo Gariglio Di seguito, oltre aldi, leper tutte le altre partite della quintadiA 2023-2024. SALERNITANA-FROSINONE ...

Curiosità: La Serie A 2023-2024 è la 122ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 92ª a girone unico), che si disputa tra il 19 agosto 2023 e il 26 maggio 2024.

... il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto Matteo Marcenaro della sezione di Genova per. Mentre sarà Marco Guida a fischiare in Torino - Roma. Colombo della sezione di Como ...Serie A Tim 2023/2024, quinta giornata:Football Club - Football Club Internazionale Milano, le probabili formazioniFootball Club (4 - 3 - 3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, ...

Inter che, oltre al Champions League, volge lo sguardo anche al calciomercato: Marotta fiuta il colpo a centrocampo, ma c'è la Roma da battere ...In ogni caso contro l’Empoli questa complementarietà è stata non solo evidente ... LUKAKU SUL CENTROSINISTRA - Rispetto a come agiva nell’Inter, cioè tendenzialmente sul centrodestra in coppia con ...