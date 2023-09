Empoli | come giocherà con Andreazzoli | la probabile formazione

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il disastroso avvio di stagione, con quattro sconfitte in altrettante gare senza gol all'attivo e con ben 12 reti subite, è costato caro a Paolo Zanetti. Il tecnico, infatti, è stato esonerato dopo il 7-0 incassato contro la Roma, con il club che al suo posto ha richiamato in panchina Aurelio...

Luciano Spalletti, la Juventus incassa una notizia davvero poco gradevoleil contemporaneo... Alex Sandro durante il match contro l'Problemi per due pilastri di Allegri. Assenti Vlahovic e... I tifosi della Roma sognano in grande con una coppia di talenti assoluti Paulo Dybala e Romelu Lukaku. I due, già nel match contro l'Empoli, hanno messo in mostra le loro qualità e, con il passare del tempo, il loro affiancamento non potrà che migliorare.

Al 'Castellani' arriva l'Inter: come cambiano mobilità e sosta nella ... Comune di Empoli

Empoli, come cambia la squadra con il ritorno di Andreazzoli Lega Seria A

Le prime parole di Aurelio Andreazzoli da nuovo allenatore dell'Empoli, subentrato al posto dell'esonerato Zanetti ...Squadra che vince non si cambia... o almeno non si rivoluziona! La Roma di José Mourinho dopo aver battuto l' Empoli in campionato per 7-0 potrebbe presentarsi anche sul campo dello Sheriff Tiraspol ...