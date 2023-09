Emissioni elettromagnetiche | la Francia ritira dal mercato l’iPhone12

Leggi su tpi

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ha cominciato lae ora Germania e Belgio intendono seguirla. L’Agenzia nazionale delle frequenze francese (Anfr) ha chiesto ad Apple di bloccare la vendita dell’iPhone 12, modello del 2020. Emetterebbe troppe radiazioni, superando i limiti consentiti. Non solo. Per i telefoni già venduti le si domanda di “intraprendere tutte le azioni correttive per rendere conformi i telefoni interessati. In caso contrario, dovrà richiamarli”, si legge nella nota ufficiale. Prima di raccontare cosa è successo nei laboratori della Anfr, partiamo dalle rassicurazioni arrivate dal ministro delle telecomunicazioni, il quarantenne Jean-Noël Barrot: “Lo standard europeo è dieci volte inferiore al livello diche, secondo studi scientifici, possono avere conseguenze per gli utenti. E in questo caso l’iPhone 12 supera solo di poco quella soglia”. Tornando ai ...