Elena Gigliotti nei panni di Carmen | una tigre chiusa in una gabbia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Una donna potente, sconvolgente. Imprevedibile. È un ritratto di donna come raramente se ne sono viste nel cinema italiano, quello che disegnanel film “L’invenzione della neve“, presentato a Venezia alle Giornate degli Autori, e in questi giorni nelle sale italiane – ieri presentato a Firenze, dalla protagonista insieme al regista e a parte del cast. È il ritratto di una donna ferita, istintiva, manipolatrice, seduttrice, prepotente, forte e fragile.neidinel film “L’invenzione della neve”Una donna che ha tatuata sulla schiena una– e l’attrice se l’è tatuata davvero, legando vita e cinema – e che reagisce in maniera selvaggia, ferina al dramma, alla tragedia che sta vivendo: dopo una separazione, le è permesso di vedere la figlia solo ...