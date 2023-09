Ehrengard | la recensione | da un romanzo postumo di Karen Blixen | una farsa sull’arte della seduzione

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 20 settembre 2023), la: da undi, una commedia -sull'artee i suoi limiti. Non è un caso, almeno questa volta, che- L'arte, film in costume diretto dal Premio Oscar Bille August, sia secondo tra i più visti su Netflix. Trasposizione dell'omonimoscrittrice danese, conosciuta internazionalmente per La mia Africa e Il pranzo di Babette, il film conferma che la Danimarca è seconda solo all'Inghilterra in quanto a film in costume. Puntando ad un attore, Mikkel Boe Følsgaard, che grazie ad un ...