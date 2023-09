Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia replicano ad Alfonso Signorini che ha definito ‘sbagliato’ il cast del Gf Vip 7 E a proposito della nuova edizione…

(Di mercoledì 20 settembre 2023)sono stati ieri ospiti del programma Turchesando di Radio Cusano. Alla fedele amica Turchese Baracchi, i due ex volti di Grande Fratello Vip 7 hanno raccontato di aver trascorso l’estate nella città natale dell’ex Vippona, la Sicilia. Quiha potuto conoscere tutti i parenti, stretti e larghi, dell’attuale fidanzata, proprio come si erano promessi all’internoCasa. La primissima domanda è stata in riferimento allaedizione del reality condotto come sempre dache sembra fatichi ad ingranare. A talha dato il suo parere: Mi fa ridere che c’è questa ostentazione del fatto che ogni cosa che succede al Grande Fratello ...

Curiosità: La settima edizione del reality show Grande Fratello VIP è andata in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dal 19 settembre 2022 al 3 aprile 2023. È durata 197 giorni, ed è stata condotta per il quarto anno consecutivo da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli (sostituita da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli nella venticinquesima puntata del 26 dicembre 2022 e nella ventiseiesima puntata del 2 gennaio 2023), e da Giulia Salemi in qualità di inviata social.

Diana Del Bufalo ed il nuovo fidanzato Patrizio Diana Del Bufalo: chi è il nuovo fidanzato Patrizio Dopo la difficile rottura con Paolo Ruffini ed una breve frequentazione con, Diana Del Bufalo ha finalmente ritrovato il sorriso con il suo nuovo fidanzato Patrizio . Ma chi è Scopriamo insieme qualche curiosità in più sull'uomo che ha conquistato il cuore ...... che ha visto nascere l'amore tra Antonella Fioedelisi edDonnamaria, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, Clizia Incorvaia e. Ma anche nella nuova edizione del reality i fan si ...

