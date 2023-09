Ecco i piani tedeschi per limitare il 5G cinese

Leggi su formiche

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il governo tedesco sta lavorando a un nuovo piano di restrizioni sul 5G. “È evidente che esistono notevoli dipendenze strutturali” dai fornitori cinesi Huawei e Zte (accusati dai governi di Stati Uniti e altri Paesi occidentali di spionaggio per conto di Pechino), si legge nel documento visionato da Politico. La Germania ha “un urgente bisogno di agire… anche per evitare un secondo caso Nordstream – ma nel settore delle telecomunicazioni ancora più critico e con conseguenze molto più gravi. Dopo tutto, la rete mobile 5G è il ‘sistema nervoso centrale’ della Germania come centro per gli affari”, recita ancora il documento. Secondo uno studio della società Strand Consult, Austria, Bulgaria, Germania, Paesi Bassi, Ungheria e Italia si affidano ad aziende cinesi per oltre la metà delle loro reti 5G. Cipro addirittura per la totalità. L’idea al vaglio dei funzionari, rivelata ieri sia da ...