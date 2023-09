“Ecco Dante | il nostro secondo orgoglio” Un altro maschietto | il forzuto volto della tv di nuovo papà

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 settembre 2023)bis, è nato. Già da qualche giorno, in realtà, ma la lieta notizia è uscita in queste ore. Il vip l’ha annunciata su Facebook, sotto a una bellissima foto con il bimbo appena nato in braccio. “Buongiorno vi presento il. La Mamma Roberta sta benissimo. Buon fine settimana per tutti voi. Un messaggio per tutte le donne, ancora una volta dimostrate quanto sia grande la vostra forza. Siete ammirevoli per questo dovete essere amate ogni giorno, festivi compresi”. Il post con la tenera immagine in cui lo sportivo etv tiene tra le braccia il piccolo, che è venuto al mondo lo scorso 13 settembre, è stato subito commentatissimo. Anche perché il pubblico sapeva bene ...