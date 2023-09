EAFC 24 | attivare la verifica in due passaggi per proteggere l’account EA!

Leggi su imiglioridififa

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ci è capitato spesso di ricevere sui nostri canali social messaggi di persone che purtroppo, a causa di un attacco hacker, hanno perso, totalmente o parzialmente, le loro card ed i loro crediti su Ultimate Team. E’ possibile ridurre al minimo questo rischio, attivando la sicurezza in due. Come vedremo, con questa opzione attivata, sarà necessario, dopo aver inserito nome utente e password, digitare anche un codice di sicurezza che, in base al metodo scelto, verrà ricevuto via mail, SMS o App Autenticatore (metodo a nostro avviso consigliato, e soprattutto rapido, in particolare durante il giorno di uscita della Web app, quando i server EA avranno problemi visto l’elevato traffico ad inviare email e SMS). Vediamo insieme come fare! COME FACCIO ADLAD’ACCESSO SULEA? Vai ...