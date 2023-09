EA Sports FC 24 Elenco PlayStyles E Descrizioni Ufficiali Di Tutte Le Caratteristiche

Leggi su fifaultimateteam

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Electronic Arts, tramite il sito, ha divulgatole informazioni utili riguardanti gli ineditidella modalità Ultimate Team dell’attesissimo simulatore calcistico EAFC 24. Una delle novità sono gli stili di gioco, i quali offrono agli atleti una nuova dimensione, rendendoli più autentici grazie ai dati di Opta e di altre fonti, che vengono tradotti in abilità distintive che esaltano il realismo e l’individualità di ciascuno di loro. Gli stili di gioco si dividono in due livelli. Gli stili di gioco sono le abilità distintive che accentuano l’unicità di ogni giocatore e giocatrice, aiutandoli a distinguersi in campo. Gli stili di gioco+ sono appannaggio dei veri fuoriclasse e consentono di elevare uno stile di gioco da speciale a spettacolare. Scopri i 34 stili di gioco elencati qui in basso, ognuno con ...