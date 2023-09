EA Sports FC 24 Annunciata La Colonna Sonora | Ascoltala Su Spotify

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Electronic Arts, tramite i social, ha svelato ladel simulatore calcistico EAFC 24 atteso per il prossimo 29 settembre su tutte le piattaforme di gioco. Nel video in calce alla notiza è possibile ascoltare alcuni secondi dei brani che andranno a comporre unadi oltre 100 artisti diversi. E’ possibile ascoltare l’interacomposta da 80 brani sulla piattaforma. Nell’attesa che la nuova Web App ritorni on-line potete anche consultare la guida che vi permetterà di creare delle rose low budget per poter essere competitivi subito sia nelle Division Rivals e la Champions Weekend League. Negli ultimi giorni la software house canadese ha anche svelato alcuni overall della popolare modalità ...

Curiosità: EA Sports FC 24 è un videogioco di calcio sviluppato da EA Sports che sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Microsoft Windows e Nintendo Switch dal 29 settembre 2023. È stato annunciato l'11 luglio 2023 direttamente sul canale YouTube di EA Sports.

