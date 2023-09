È vivo ma | l' ultima voce su Kadyrov Perché Putin trema

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il giallo di Ramzansi infittisce giorno dopo giorno. Il Presidente della Repubblica Cecena, che pochi giorni fa era stato dato gravemente malato, che poi era apparso in video e che successivamente era stato detto già morto, ora, stando agli 007 di Kiev, sarebbe ancorama in condizioni gravi. Il leader della Cecenia Ramzanè ancora, ma le sue condizioni di salute sono gravi e questa situazione sta già influenzando il corso della politica cecena e quella russa. Lo afferma il portadell'intelligence militare ucraina Andriy Yusov, come riporta Rbc Ucraina. "Non c'è nessuna conferma della sua morte. Ma le sue condizioni di salute sono gravi. E questo sta già influenzando i regimi politici intorno al suo regime e l'architettura generale e la sicurezza del regime di ...