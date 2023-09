È morto Gianni vattimo | il filosofo del pensiero debole

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 20 settembre 2023) caption id="attachment 348905" align="alignleft" width="150"/captionÈa Torino, nell'ospedale di Rivoli, il. Ne dà notizia a La Repubblica il compagno Simone Caminada., 87 anni, era noto per aver sviluppato il concetto di "", come critica della metafisica tradizionale.Era nato nel capoluogo piemontese il 4 gennaio 1936, e all'università di Torino aveva insegnato. Oltre all'impegno accademico, per due mandati è stato parlamentare europeo: dal 1999 al 2004 per i Democratici di Sinistra, dal 2009 al 2014 con l'Italia dei Valori.