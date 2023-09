“È già fuori” Amici 23 | clamoroso a meno uno dalle prime registrazioni ufficiali

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 settembre 2023)23 parte con il giallo, alla vigilia dell’inizio ufficiale delleecco che arriva la doccia fredda. Da Maria De Filippi, per ora, nessun commento. La nuova stagione disegna importanti novità, tra queste il ritorno di Anna Pettinelli che si riprende il posto lasciato ad Arisa. Per il resto tutto il cast è stato confermato. Tra il bancone dei professori troveremo Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, la professoressa di danza presente fin dalla prima edizione del talent, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. >“A cena insieme”. Sonia Bruganelli dopo Bonolis, beccata. Lui? Non proprio sconosciuto… (FOTO) Proprio quello di Anna è il ritorno più atteso. A Tag24 Anna Pettinelli ha svelato in che modo le è stato chiesto di tornare ad. “Maria De Filippi me lo ha chiesto come è nel ...