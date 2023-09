Dzeko | «Sarei rimasto all’Inter! A Lukaku potevo dare fastidio…»

(Di mercoledì 20 settembre 2023)ha lasciato l’Inter qualche mese fa e adesso si trova in Turchia, al Fenerbahce. L’ex attaccante nerazzurro svela che sarebbevolentieri a Milano e di esseremolto sorpreso dalla scelta di. Le sue parole a Prime Video SCELTE – Edinsarebbevolentieri all’Inter e a rivelarlo è lui in prima persona: «Io sì,volentieri. All’Inter stavo benissimo veramente».era convinto che il suo addio significasse la permanenza certa di Romelu: «Guardando la scelta dell’Inter su di me ero convinto che l’Inter l’avesse fatta anche perpiù fiducia ae non avere un giocatore diciamo importante come me che magari poteva ...

Curiosità: Edin Džeko ([edin dêko]; Sarajevo, 17 marzo 1986) è un calciatore bosniaco, attaccante del Fenerbahçe e della nazionale bosniaca, delle quali è capitano.

Commenta per primo Edinriavvolge il nastro e torna a parlare della sua vecchia squadra, l'Inter . L'attaccante del ... LE PAROLE - ' Iorimasto molto volentieri, all'Inter stavo veramente ...Le parole disull'Inter: ' Iorimasto molto volentieri, all'Inter stavo veramente benissimo. Guardando la scelta su di me ero sicuro che l'Inter l'avesse fatta anche per dare più fiducia ...

Inter, Dzeko: 'Sarei rimasto volentieri. Lukaku Sorpreso, credevo il ... Calciomercato.com

Dzeko: «Sarei rimasto all'Inter. Lukaku Sorpreso sia andato alla ... Calcio e Finanza

Edin Dzeko dice la sua sul mancato ritorno all'Inter di Romelu Lukaku: "Guardando la scelta fatta su di me ero sicuro che fosse stata fatta anche per dare più fiducia a lui - ha confessato a Prime Vid ...Edin Dzeko, ha parlato a Prime Video della scelta di Romelu Lukaku di non tornare all’Inter e non solo. Ecco le dichiarazioni del bosniaco, passato in estate al Fenerbahce: " Io sarei rimasto molto ...