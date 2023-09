Due tifosi della Juventus trovano il portafogli di Locatelli | foto e maglia come ricompensa

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Un allenamento a porte aperte indimenticabile per Manuele duejuventini. Alla Continassa, mentre lasciavano il centro sportivo, i due amici di Grosseto hanno trovato una terra. “Senza aprirlo, senza guardare di chi fosse lo abbiamo portato alla reception perché pensavano potesse essere di un cliente dell’hotel”, hanno raccontato. Il proprietario era appunto, contattato immediatamente dagli addettireception. Il centrocampista si è sdebitato regalando ai due ragazzi unafirmata e posando con loro per un selfie. Infine, anche il ringraziamento social con tanto di cuoricino sullaspeciale. SportFace.

Lazio-Atletico: ubriachi in tribuna aggrediscono e insultano gli agenti. Arrestati due tifosi RomaToday

