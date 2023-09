Due modelle trovate uccise a 48 ore di distanza nei rispettivi appartamenti di lusso | scatta l’incubo serial killer

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Dueafroamericanemorte a Los Angeles a meno di un miglio dil’una dall’altra. Il caso dell’omicidio “ravvicinato” nei tempi e nei luoghi di Nichole Coats, 32 anni, e Maleesa Mooney, 31, sta facendo discutere i tabloid statunitensi. Le due ragazze sono statemorte nei lorodiin centro a Los Angeles. Il corpo della Coats, che non dava più notizie a parenti e amici dal 10 settembre, è stato rinvenuto nel suo appartamento sulla Grand Avenue. Anche la Money, peraltro sorella della pop star guyanese Jourdin Pauline, è stata trovata morta nella sua casa a Bunker Hill sulla South Figueroa Street. Mentre per Coats la polizia non si è ancora ufficialmente espressa sulle indagini in corso e sulla causa di morte, per la Mooney è stata aperta ...