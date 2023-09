Due anziani trovati morti in casa | è giallo

(Di mercoledì 20 settembre 2023)nel Napoletano. Duesono staticon ferite d'arma da fuoco in un'abitazione a Calvizzano, in via Sandro Pertini.A scoprire i corpi questa mattina, intorno alle 10:30, i carabinieri della stazione locale, intervenuti su richiesta del 118 e del 115. Non si esclude...

Curiosità: X: A Sexy Horror Story (X) è un film del 2022 scritto, diretto e co-prodotto da Ti West.

Quindi dobbiamo, credo, guardare quella che io chiamo la moneta dei diritti secondofacce della ... In Europa siamo il Paese che ha più incidenza di: siamo 4,5 punti percentuali sopra la ...In questa atmosfera si sviluppanomovimenti fondamentali per la società inglese. Nel 1956 viene ... si scaglia contro le istituzioni, le regole sociali, i genitori e gli operai più, ...

Calvizzano, due anziani trovati morti in casa: colpi di pistola, è omicidio-suicidio ilmattino.it

Due anziani trovati morti in casa, ipotesi omicidio-suicidio ROMA on line

A Calvizzano i carabinieri della locale stazione sono intervenuti su richiesta del 118 e del 115 in un’abitazione di via Sandro Pertini. Nell’appartamento due persone ...Quando i carabinieri sono entrati questa mattina, intorno alle 10.30, in un appartamento di via Sandro Pertini a Calvizzano, hanno trovato due anziani deceduti con dei colpi di arma da fuoco. Al ...