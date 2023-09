Dress code – codice di abbigliamento

– codice di abbigliamento Dress Code – singolo di WC and the Maad Circle del 1991, dall'album Ain't a Damn Thang Changed

– singolo di WC and the Maad Circle del 1991, dall'album Dresscode – codice di regole che definisce l'abbigliamento appropriato nell'ambito BDSM

– codice di regole che definisce l'abbigliamento appropriato nell'ambito BDSM Dress Code – singolo de Il Pagante del 2018

Una scuola privata cattolica di Klagenfurt, in Austria, ha espulso una ragazza di 12 anni perché sua madre in una chat di genitori aveva definito "fascista" ilimposto alle alunne. Secondo le indicazioni dell'istituto St. Ursula, le ragazze non dovrebbero indossare magliette corte e top con le bretelle. Lo stesso vale per leggings, minigonne e ..."Una breaking news che interessa solo 100 americani". Il Washington Post presenta così l'entrata in vigore di standard meno rigidi nelconsentito al Senato Usa. " I senatori potranno vestirsi come vorranno " annuncia in un comunicato il leader della maggioranza, il democratico Chuck Schumer, il quale però precisa che ...

Basta jeans e zaini, al Regio smoking e abito lungo: torna il dress code più chic La Stampa

'Dress code fascista', in Austria una scuola espelle 12enne Agenzia ANSA

While he was in office, Trump reportedly tried to dispose of classified documents in the toilet. In her 2022 book Confidence Man, reporter Maggie Haberman wrote that Trump would tear documents up and ...A bride has been backed for telling her "well-endowed" sister that she has to wear a bra to her wedding. In a Reddit post on the popular "AmITheA******" channel, user u/Technical_Weight4608 shared ...