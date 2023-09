Dramma nel Napoletano | anziano uccide la moglie malata e si toglie la vita

(Di mercoledì 20 settembre 2023) AGI - I corpi senzadi due persone sono stati trovati dai carabinieri in una abitazione di Calvizzano, nel. Le vittime, due persone anziane che vivevano in un appartamento di via Sandro Pertini, presentavano ferite di arma da fuoco e l'ipotesi investigativa privilegiata è quella dell'omicidio-suicidio. La donna aveva 75 anni, il marito 78. Entrambi, secondo quanto apprende l'AGI, erano malati. Questa mattina, secondo una prima ipotesi, l'uomo ha impugnato una pistola, regolarmente detenuta, e ha ucciso la, poi nella stanza da letto si è tolto lacon un colpo alla testa.

Curiosità: Un dramma (dal greco dµa, "drama" = azione, storia) è una forma letteraria che include parti scritte per essere interpretate da attori.

