Doppio ciclone sull' Italia | allerta meteo e nubifragi per giorni

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L'uragano Lee che ha colpito le coste Nordamericane del New England e del Canada si è trasformato in unextra tropicale e ora si trova nei pressi della Scozia da dove - assieme alla tempesta Jan - sta portandoo alluvioni'Europa occidentale. La grande depressione non avrà però effetti...