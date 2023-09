Dopo il Covid va constatata la mancanza di dialogo da sinistra. E questo per due motivi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) di Sara Gandini e Paolo Bartolini Chi, come noi, ritiene ci sia molto da imparare da questi anni – quelli del-19 e delle risposte politiche all’emergenza, guerra inclusa – ha sperimentato un acuto senso di amarezza e desolazione constatando la difficoltà di aprire un seriosu quanto è accaduto.mancato incontro, a nostro avviso, è dovuto almeno a due diversi. Sicuramente, eè il primo punto, non poche figure appartenenti a quest’area hanno paradossalmente e forse strumentalmente bollato il dissenso contro la governance dell’emergenza come frutto di pulsioni liberiste-populiste, di natura egoistica. Non sappiamo se si tratti di una svista o di una lettura pigra degli eventi, o di un capovolgimento narrativo voluto, ma abbiamo visto molti ...